أشارت مصادر "العربية"الى ان "قرارات جديدة في مصر خلال ساعات لمواجهة انتشار فيروس كورونا ​​​​​​"، لافتة الى أن "تقرير للجنة ادارة الازمة في مصر اشار لامكانية زيادة الاصابات بكورونا".

أعلنت وزارة الصحة المصرية، في وقت سابق تسجيل 4 وفيات جديدة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وإصابة 33 حالة جديدة بالمرض، وفقًا للإيجاز الصحفي اليوم للوزارة حول تطورات مواجهة انتشار الفيروس في البلاد، في وقت متأخر الأحد.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية خالد مجاهد، في تصريحات صحافية، أن الوباء ظهر في 24 محافظة، من بين 27 من محافظات البلاد، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات في مصر 14 حالة وفاة، وارتفعت أعداد المصابين ليصل الإجمالي إلى 327 حالة.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، انه تم شفاء 56 حالة إصابة بالمرض، حتى الآن، مشددًا على الالتزام بالإرشادات والإجراءات الحكومية الاحترازية، و"أخذها على محمل الجد، من أجل العبور بأقل خسائر".