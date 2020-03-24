"أيروفلوت" تعلن توقف رحلاتها لتايلاند وفيتنام وتركيا حتى 30 نيسان

أعلنت شركة الطيران الوطنية الروسية "أيروفلوت"، عن تعليق رحلاتها من وإلى ​موسكو​ مع ​الإمارات​ و​تايلاند​ و​فيتنام​ و​تركيا​، حتى 30 نيسان

وجاء على الموقع الرسمي للشركة، الى انه "سيتم تعليق رحلات أيروفلوت من وإلى موسكو مع دبي (الإمارات) من 29 آذار إلى 30 نيسان 2020، ومع هانوي (فيتنام) من 31 آذار إلى 30 نيسان 2020، ومع مدينة هو تشي منه (فيتنام) من 1 إلى 30 نيسان. ومع مطار فوكيت (تايلاند) من 29 آذار إلى 30 نيسان 2020، ومع ​هافانا​ (كوبا) من 29 نيسان إلى 30 نيسان 2020، ومع مطار أنطاليا (تركيا) من 28 آذار إلى 30 نيسان 2020".