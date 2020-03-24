الصحة الكويتية: تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا

أعلنت ​وزارة الصحة​ الكويتية تسجيل إصابتين جديدتين ب​فيروس كورونا​، بعدما كانت أعلنت صباح اليوم شفاء 9 ​حالات​ جديدة من المصابين بفيروس كورونا ليصل عدد الذين تماثلوا للشفاء 39.

وكانت الصحة الكويتية أعلنت يوم أمس، عن إصابة واحدة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، لمواطنة كويتية مرتبطة بالسفر لدولة ​الإمارات العربية المتحدة​، مبينة أن عدد الحلات التي تتلقى الرعاية 159 حالة، منهم 30 حالة تم شفاؤها، وهناك 5 حالات تتلقى الرعاية بالعناية المركزة منها 3 حالات حرجة، وحالتين مستقرتين، لافتة الى أنها أجرت الفحص على 17 ألف مواطن كويتي، وأن الأعداد التي غادرت المركز الصحي 702 حالة.