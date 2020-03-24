خارجية اليابان: حظر دخول الأجانب الوافدين من إيران و18 دولة أوروبية

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أعلن وزير الخارجية ​اليابان​ي توشيميتسو موتيجي، أن ​طوكيو​ ستفرض حظرا على دخول الأجانب من 18 دولة أوروبية و​إيران​ للحد من انتشار ​فيروس كورونا​. والدول الأوروبية هي أندورا و​النمسا​ و​بلجيكا​ و​الدنمارك​ و​إستونيا​ و​فرنسا​ و​ألمانيا​ و​إيطاليا​ وليختنشتاين ولوكسمبورج و​مالطا​ و​موناكو​ و​هولندا​ و​النرويج​ و​سلوفينيا​ و​إسبانيا​ و​سويسرا​ و​الفاتيكان​.

وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية أن هذه الإجراءات هي أوسع مجموعة من الضوابط الحدودية التي تتخذها اليابان حتى الآن وسط انتشار الوباء الذي أودى بحياة أكثر من 15000 شخص حول ​العالم​ ويهدد بإثارة ركود عالمي وإخراج دورة ​الألعاب الأولمبية​ في طوكيو هذا الصيف عن مسارها.

وكانت ​وزارة الخارجية​ اليابانية قد أصدرت أمس تحذيرا من السفر إلى هذه الدول، ورفعت تحذير السفر إليها إلى المستوى الثالث في خطوة فعلية نحو حظر الدخول.