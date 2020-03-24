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خارجية اليابان: حظر دخول الأجانب الوافدين من إيران و18 دولة أوروبية

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أعلن وزير الخارجية ​اليابان​ي توشيميتسو موتيجي، أن ​طوكيو​ ستفرض حظرا على دخول الأجانب من 18 دولة أوروبية و​إيران​ للحد من انتشار ​فيروس كورونا​. والدول الأوروبية هي أندورا و​النمسا​ و​بلجيكا​ و​الدنمارك​ و​إستونيا​ و​فرنسا​ و​ألمانيا​ و​إيطاليا​ وليختنشتاين ولوكسمبورج و​مالطا​ و​موناكو​ و​هولندا​ و​النرويج​ و​سلوفينيا​ و​إسبانيا​ و​سويسرا​ و​الفاتيكان​.

وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية أن هذه الإجراءات هي أوسع مجموعة من الضوابط الحدودية التي تتخذها اليابان حتى الآن وسط انتشار الوباء الذي أودى بحياة أكثر من 15000 شخص حول ​العالم​ ويهدد بإثارة ركود عالمي وإخراج دورة ​الألعاب الأولمبية​ في طوكيو هذا الصيف عن مسارها.

وكانت ​وزارة الخارجية​ اليابانية قد أصدرت أمس تحذيرا من السفر إلى هذه الدول، ورفعت تحذير السفر إليها إلى المستوى الثالث في خطوة فعلية نحو حظر الدخول.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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