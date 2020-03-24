خارجية اليابان: حظر دخول الأجانب الوافدين من إيران و18 دولة أوروبية

أعلن وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي، أن طوكيو ستفرض حظرا على دخول الأجانب من 18 دولة أوروبية وإيران للحد من انتشار فيروس كورونا. والدول الأوروبية هي أندورا والنمسا وبلجيكا والدنمارك وإستونيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وليختنشتاين ولوكسمبورج ومالطا وموناكو وهولندا والنرويج وسلوفينيا وإسبانيا وسويسرا والفاتيكان.
وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية أن هذه الإجراءات هي أوسع مجموعة من الضوابط الحدودية التي تتخذها اليابان حتى الآن وسط انتشار الوباء الذي أودى بحياة أكثر من 15000 شخص حول العالم ويهدد بإثارة ركود عالمي وإخراج دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو هذا الصيف عن مسارها.
وكانت وزارة الخارجية اليابانية قد أصدرت أمس تحذيرا من السفر إلى هذه الدول، ورفعت تحذير السفر إليها إلى المستوى الثالث في خطوة فعلية نحو حظر الدخول.
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