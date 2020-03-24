وزير المالية البحريني: الحكومة ستضخ 11 مليار دولار من اجل دعم الاقتصاد

أشار ​وزير المالية​ البحريني الشيخ سلمان بن خلفية آل خليفة في تصريح الى أن "​الحكومة البحرينية​ ستنفذ حزمة إجراءات مالية بقيمة 4.3 مليار دينار أو 11.41 مليار ​دولار​ بأسرع وقت ممكن كأولوية قصوى لدعم ​الاقتصاد​". ولفت الى إن "تنفيذ قرارات وإجراءات الحزمة المالية والاقتصادية جاءت وفقا للتوجيهات الملكية، وهي أولوية قصوى تسعى ​وزارة المالية​ والاقتصاد الوطني والجهات الحكومية ذات العلاقة لتحقيقها في أسرع وقت ممكن". وتتضمن الحزمة مشروع دعم رواتب المواطنين العاملين في ​القطاع الخاص​، والذي يهدف إلى دفع رواتب المواطنين العاملين في القطاع الخاص من خلال صندوق التعطل للأشهر نيسان أيار حزيران لعام 2020 وفق الحد الأقصى للرواتب المنصوص عليه في قانون ​التأمين​ الاجتماعي، وذلك بقيمة إجمالية تقدر بـ 215 مليون دينار بحريني.

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