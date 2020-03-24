وزير الصحة التشيكي يكشف عن دواء من المحتمل أن يساعد بمكافحة "كورونا"

أعلن ​وزير الصحة​ في ​تشيكيا​، آدم فويتيك، أن دواء "Plaquenil"، من المحتمل أن يساعد في مكافحة مرض ​كورونا​ "كوفيد – 19"، الذي يسببه الفيروس التاجي الجديد.

ولفت وزير الصحة التشيكي إلى ضرورة العمل على جعل هذا ​الدواء​ في المتناول، وتفادي "عدم القدرة على الوصول إليه".

وكان أعلن نائبه، رئيس خلية ​الأزمة​ في البلاد، رومان بريمولا، عن وجود دواء يقلل من الوقت الذي يستغرقه الفيروس للخروج من جسم المصاب، لكنه لم يكشف عن اسمه.

يذكر أن دواء "Plaquenil"، هو علاج مضاد للملاريا، تصنعه شركة "Sanofi Aventis" الفرنسية.

وفقا لوزير الصحة التشيكي، حُظر على جميع الأطباء وصف هذا الدواء للمرضى، باستثناء المتخصصين في مجالات الحساسية والمناعة السريرية و​الأمراض​ الجلدية والروماتيزم، بالإضافة إلى أخصائيي الأمراض المعدية.