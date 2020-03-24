سلطات تايلاند: إعلان حالة الطوارئ بسبب فيروس "كورونا"

أعلنت السلطات التايلاندية، فرض ​حالة الطوارئ​ في البلاد ابتداء من يوم 26 آذار بسبب ​فيروس كورونا​. وسيدرس مجلس الوزراء في وقت لاحق اليوم اتخاذ إجراءات إضافية لمساعدة المتضررين من تفشي الفيروس.

وكانت ​وزارة الصحة​ التايلاندية أعلنت يوم أمس عن تسجيل 122 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع مجمل عدد ​حالات​ الإصابة فيها إلى 721 حالة، مبينة أن حالات الإصابة ​الجديدة​ تعود لـ20 مريضا كانوا مخالطين لحالات سابقة، و10 حالات جديدة لقادمين من الخارج، و92 حالة أثبتت التحاليل الطبية إصابة أصحابها بالفيروس وفي انتظار تحريات لمعرفة كيفية إصابتهم.