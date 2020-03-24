سلطات تايلاند: إعلان حالة الطوارئ بسبب فيروس "كورونا"

أعلنت السلطات التايلاندية، فرض حالة الطوارئ في البلاد ابتداء من يوم 26 آذار بسبب فيروس كورونا. وسيدرس مجلس الوزراء في وقت لاحق اليوم اتخاذ إجراءات إضافية لمساعدة المتضررين من تفشي الفيروس.
وكانت وزارة الصحة التايلاندية أعلنت يوم أمس عن تسجيل 122 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع مجمل عدد حالات الإصابة فيها إلى 721 حالة، مبينة أن حالات الإصابة الجديدة تعود لـ20 مريضا كانوا مخالطين لحالات سابقة، و10 حالات جديدة لقادمين من الخارج، و92 حالة أثبتت التحاليل الطبية إصابة أصحابها بالفيروس وفي انتظار تحريات لمعرفة كيفية إصابتهم.
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