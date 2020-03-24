النائب العام الكويتي: الافراج عن 230 سجينا في إطار اجراءات مواجهة كورونا

أعلن النائب العام الكويتي المستشار ضرار العسعوسي، أنه تم الإفراج عن 230 سجيناً خلال الأيام العشرة الماضية، في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضها ​فيروس كورونا​ المستجد، موضحا أنه تم الإفراج عن هؤلاء ​السجناء​، تطبيقا لقواعد العفو الأميري وقواعد الإفراج الشرطي، مبينا أن هناك نحو 240 سجيناً آخرين تتعلق ملفاتهم بتداخل العقوبات أو وقف تنفيذها، سيتم النظر في أمرهم خلال الفترة المقبلة، من خلال انعقاد جلسات لهم بمحاكم الاستئناف.

وفي السياق ذاته، كشف النائب العام الكويتي، عن إنجاز قضايا بث الشائعات التي وقعت خلال الفترة الحالية؛ حيث تم إحالتها اليوم إلى المحاكم الخاصة.

من ناحية أخرى، أعلنت ​وزارة الصحة​ الكويتية، وقف صرف أدوية الكلوروكين والهيدروكسي كلوروكوين ب​القطاع الخاص​، إلا وفقا لشروط معينة، واللذان يستخدمان في بعض الدول كعلاجات مقترحة لفيروس كورونا المستجد.