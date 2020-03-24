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إرتفاع عدد الإصابات بكورونا في تايوان الى 215 بعد تسجيل 20 حالة جديدة

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أعلنت حكومة تايوان في بيان عن 20 حالة إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات على ​الجزيرة​ إلى 215، مبينة أن كل ال​حالات​ ​الجديدة​ وافدة من الخارج حيث سافر المرضى إلى بلدان من بينها ​بريطانيا​ وأيرلندا و​تركيا​ و​إندونيسيا​.

وكانت ​الحكومة​ التايوانية قد قالت إنها ستمنع دخول العديد من الأجانب في إطار إجراءات ​الوقاية​ من فيروس كورونا، باستثناء حاملي تصاريح الإقامة والدبلوماسيين و​العمال​ المهاجرين في الوقت الذي تواجه فيه زيادة في حالات الإصابة بين الوافدين.

كما طلبت من التايوانيين عدم السفر إلى الخارج إلا للضرورة، وشددت الضوابط لوقف دخول معظم الأجانب.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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