إرتفاع عدد الإصابات بكورونا في تايوان الى 215 بعد تسجيل 20 حالة جديدة

أعلنت حكومة تايوان في بيان عن 20 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات على الجزيرة إلى 215، مبينة أن كل الحالات الجديدة وافدة من الخارج حيث سافر المرضى إلى بلدان من بينها بريطانيا وأيرلندا وتركيا وإندونيسيا.
وكانت الحكومة التايوانية قد قالت إنها ستمنع دخول العديد من الأجانب في إطار إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، باستثناء حاملي تصاريح الإقامة والدبلوماسيين والعمال المهاجرين في الوقت الذي تواجه فيه زيادة في حالات الإصابة بين الوافدين.
كما طلبت من التايوانيين عدم السفر إلى الخارج إلا للضرورة، وشددت الضوابط لوقف دخول معظم الأجانب.
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