إرتفاع عدد الإصابات بكورونا في تايوان الى 215 بعد تسجيل 20 حالة جديدة

أعلنت حكومة تايوان في بيان عن 20 حالة إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات على ​الجزيرة​ إلى 215، مبينة أن كل ال​حالات​ ​الجديدة​ وافدة من الخارج حيث سافر المرضى إلى بلدان من بينها ​بريطانيا​ وأيرلندا و​تركيا​ و​إندونيسيا​.

وكانت ​الحكومة​ التايوانية قد قالت إنها ستمنع دخول العديد من الأجانب في إطار إجراءات ​الوقاية​ من فيروس كورونا، باستثناء حاملي تصاريح الإقامة والدبلوماسيين و​العمال​ المهاجرين في الوقت الذي تواجه فيه زيادة في حالات الإصابة بين الوافدين.

كما طلبت من التايوانيين عدم السفر إلى الخارج إلا للضرورة، وشددت الضوابط لوقف دخول معظم الأجانب.