قوى الأمن: توقيف شخص بجرم تهديد بنشر صور حميمة بهدف الابتزاز الجنسي

أعلنت المديرية العـامة لقـوى الامـن الـداخلي ـ شعبة العـاقات العـامة انه ورد الى ​مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية​ وحماية ​الملكية الفكرية​ في وحدة ​الشرطة القضائية​، شكوى مقدمة من مواطنة ضد مجهول، بجرم تهديد بنشر صور حميمة بهدف الابتزاز الجنسي. ومن خلال الاستقصاءات والتحريات المكثّفة التي قام بها عناصر المكتب المذكور، توصلوا الى تحديد هوية ومكان المشتبه به. وبنتيجة كمين محكم، تمنكّوا من توقيفه أثناء انتظاره المدّعية لتلاقيه بغية إقامة علاقة معه، وتبيّن انه يبلغ من العمر ٣٥ سنة، وهو لبناني.

وأوضحت انه بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه، وبأنه التقط الصور من دون علم المدّعية بذلك، وبأنه هدّدها وابتزّها بواسطة تلك الصور، لإقامة علاقة معها. وأودع الموقوف ​القضاء​ المختص، بناءً على إشارته. وطلبت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ من المواطنين عدم الخضوع لأي ابتزاز، في أي ظرف من الظروف، وعدم التردّد في الإبلاغ فوراً عن مثل هذه الحالات.