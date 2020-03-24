أبي رميا: أحيي جان جبران لعودة المياه على خط أفقا

أعلن عضو تكل "​لبنان القوي​" النائب ​سيمون أبي رميا​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي أن "رئيس مجلس الإدارة المدير العام ل​مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان​ ​جان جبران​، أبلغنا عن عودة المياه الى مجاريها على خط افقا بعد ايام طوال من انقطاع طال بلدات ​قضاء جبيل​. أحيي الشفافية التي يتمتع بها المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان الذي يعرف التواصل مع المستخدمين ويتوجه اليهم بصراحة بلا حدود. أقدر أيضا صبر الجبيليين".

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