اميل اميل لحود: دياب أثبت أنه الرجل المناسب لهذه المرحلة

توجّه النائب السابق ​اميل اميل لحود​ "بالتهنئة الى حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ على الخطوة التي قام بها لجهة إصدار تعميم في مرحلة تستوجب دعم موظفي ​القطاع الخاص​ حيث سيصبح بإمكان المؤسسات دفع رواتب الموظفين وسداد ديونها، كما مساعدة كل من لديهم قروضاً مدعومة مثل السكن أو الصناعيين أو غيرهم على تأجيل ديونهم المستحقة خلال الـ3 أشهر المقبلة من خلال تقسيطها لخمس سنوات مع فائدة صفر في المئة".

كما توجّه لحود "بالتهنئة الى ​الحكومة​ التي تؤدّي واجباتها بأقصى ما يمكن من جهدٍ ومسؤوليّة، على الرغم من الصعوبات التي تواجهها والتركة الثقيلة التي تعاني منها"، معتبرا أن "رئيس الحكومة ​حسان دياب​، أثبت بما يملك من صفات، أنّه الرجل المناسب لهذه المرحلة التي يتحمّل فيها مسؤوليّاته كرجل دولة".

كما نوّه لحود "بأداء وزير الداخليّة و​البلديات​ ​محمد فهمي​، خصوصاً على صعيد الحزم في تطبيق إجراءات الحجر المنزلي بما يتلاءم مع القوانين اللبنانيّة، وهو أداء يمكن ​البناء​ عليه لاحقاً ل​تحقيق​ إصلاحاتٍ كثيرة في الإدارات وفي الاستحقاقات".