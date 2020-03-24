قاسم هاشم: الإجراءات والتدابير لم تردع حتى اليوم جشع البعض

اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​قاسم هاشم​، في تصريح عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ أن "الإجراءات والتدابير التي اعلنتها الوزارات والادرات المعنية لم تردع حتى اليوم جشع البعض من مقتنصي الفرص واستغلال الظروف لإشباع رغباتهم في زيادة أرباحهم واحتكارهم على حساب حاجات الناس وضعف قدراتهم"، مشددا على أنه "امام هذا التفلت الذي تشهده الأسواق في الأسعار والنوعية وتفلت ​سعر الدولار​ المطلوب التحرك بشكل سريع من قبل الجهات المعنية في الوزارات والإدارات المختصة لوضع حد لحالة الفوضى في بعض النواحي حماية للناس وكي لا تتطور الامور نحو مزيد من التفلت".

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