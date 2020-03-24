النشرة: صيدا إلتزمت بالتعبئة العامة وحالة الطوارىء الصحية

افاد مراسل "الخليج 365" في صيدا، ان المدينة التزمت بالتعبئة العامة وحالة الطوارىء الصحية واقفلت المؤسسات والسوق التجاري وسيرت القوى الامنية دوريات للتأكد من الالتزام بعد خطوة اضافية تمثات بإغلاق محلات وأكشاك الإكسبرس وحتى بعض أفران المناقيش وعلقت على أبوابها لافتات كتب عليها (نظرا للأوضاع الراهنة وحفاظا على السلامة العامة تم إغلاق المحل).
وكان رئيس الحكومة حسان دياب قد طلب تكليف الأجهزة العسكرية والأمنية إعداد وتطبيق خطط فورية إضافية لتنفيذ قرار عدم خروج المواطنين من منازلهم إلاّ للضرورة القصوى، والتشدّد في فرض الرقابة على كل ما يرتبط بتصنيع واستيراد وتخزين وتصدير وتوزيع جميع المواد والمعدّات والأجهزة المرتبطة بالحماية الشخصية الصحية والوقاية والمعالجة ذات العلاقة بمواجهة كورونا.
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