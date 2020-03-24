فهمي: تمنيت على وزني توقيع مشروع قرار توزيع مستحقات البلديات من عائدات الخلوي

اعلن وزير الداخلية و​البلديات​ العميد محمد فهمي في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي انه "تمنيت على ​وزير المالية​ ​غازي وزني​ توقيع مشروع القرار المشترك المتعلق بتوزيع مستحقات البلديات والاتحادات ​البلدية​ من عائدات الرسوم على ​الهاتف​ الخليوي من 1/1/2017 وحتى 13/12/2017، والبالغ قيمتها 168 مليارا و800 مليون ليرة لبنانية، والذي سبق ان ارسلته اليه، كذلك النظر في الاسراع في تحديد قيمة الكتلة النقدية المتجمعة في قيود مديرية الخزينة في ​وزارة المالية​ لحساب الصندوق البلدي المستقل عن العام 2018، لتتمكن البلديات واتحادات البلديات من تقديم المساعدات لذوي الحاجة وللعائلات الاكثر فقرا التي تضررت نتيجة الاجراءات المتخذة لمنع تفشي ​فيروس كورونا​".

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