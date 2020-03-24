بمناسبة ​عيد الأم​، أطلق ​الأب بشارة ايليا الأنطوني​ أغنية جديدة من كلماته وتحمل اسم هيدي إمي. هذه الأغنية من ألحان وأداء جيسي جليلاتي، توزيع ميكساج وماستر فادي ابي هاشم، غرافيكس ومونتاج سارة خوري.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأب بشارة ايليا يطلق أغنية "هيدي امي" بمناسبة عيد الأم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.