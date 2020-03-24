سائق سيارة أجرة أقدم على احراق سيارته على طريق المطار احتجاجا على الاجراءات الامنية

أفادت إذاعة "​صوت لبنان​" بأن سائق ​سيارة​ اجرة أقدم على احراق سيارته على ​طريق المطار​ احتجاجا على الاجراءات الامنية بمنع وجود أكثر من راكب واحد في وسائل النقل العامة.

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