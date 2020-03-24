حب الله: اليوم هو يوم مفصلي للحكومة لاقرار المطلوب لدعم الشعب

رأى وزير ​الصناعة​ ​عماد حب الله​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي أنه "علينا أن نطلع اللبنانيين على افخاخ مشروع قانون الكابيتال كونترول"، معتبرا انه "يجب أن يكون همنا الأول والاخير وقف الاستنسابية وإعطاء المودعين فرص متساوية لسحب ودائعهم دون إعطاء أصحاب الايداعات الكبيرة فرصة على حساب اصحاب الإيداعات الصغيرة ودون شرعنة تسريب السيولة من خلال مشروع قانون الكابيتال كونترول".

ورأى انه "بدل المشاريع الحالية للكابيتال كونترول، فإن الاولوية التي نعمل عليها ويجب متابعتها هي محاسبة الفاسدين والمفسدين ومهربي الاموال والمغطين والمقوننين والمبرئين والمنفذين ومن اخرج السيولة. كما أن الأولوية هي لاستعادة الاموال المنهوبة والمهربة والمنفوخة والمسحوبة"، مشددا على أن "اليوم هو يوم مفصلي للحكومة لاقرار المطلوب لدعم الشعب اللبناتي المتضرر من أزمة ​الكورونا​ ومصيبة التركة المالية والاقتصادية والنقدية والمعيشية"، مشيرا الى "أننا مسؤولون وليعلم الجميع ان الهم الاول للحكومة هو الصمود في وجه التحديات الكبيرة بالتعاون مع المجتمع الاهلي".