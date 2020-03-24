لفت عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​إدي معلوف​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أن "​الدفاع المدني​ موجود بعدد كبير من المناطق، و​الشباب​ بيعرفوا منيح بلداتن وقراهن وقادرين يساعدوا أهلن بهل أيام الصعبة، لكن ليقدروا يقوموا بكامل واجباتهم هني كمان بحاجة ل​مساعدات​ من خلال تأمينلن معدات وألبسة وتجهيزات".

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كانت هذه تفاصيل خبر إدي معلوف: لتأمين المعدات للدفاع المدني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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