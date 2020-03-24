وزيرة العمل: كورونا شل تحركاتنا وعلى موظفي الضمان الالتزام بالحضور بالحد الادنى

لفتت ​وزيرة العمل​ ​لميا يمين​ في حديث لبرنامج "نقطة على السطر" مع الزميلة نوال ليشع عبود عبر اذاعة ​صوت لبنان​ إلى ان "المطلوب اليوم منا كثير وما نقوم به هو القليل ضمن امكانياتنا"، لافتة إلى ان " موضوع ​فيروس كورونا​ شل تحركاتنا".

وأوضحت انه أتابع موضوع العمل في ​الضمان الاجتماعي​ مع مدير عام الضمان لاتخاذ القرارات المناسبة لتسهيل أمور المواطنين"، مشيرة إلى انه "طلبنا ان يعمل الضمان بأقل عدد موظفين إلا ان الموظفين رفضوا الحضور لكننا سنعمل على حل هذا الموضوع لتسهيل أمور المواطنين".

وأضافت: "قمنا بإجراءات عديدة وأخذنا قرارات بموضوع براءات الذمة كي لا يكون هناك أي عذر للشركات بصرف عمالها وسيصدر هذا القرار عن ​الحكومة​ في جلستها المقبلة"، مشددة على انه "على الموظفين الالتزام بالحضور بالحد الادنى لتسيير أمور المواطنين"، معتبرة ان "المطلوب اليوم تضامن وطني من قبل المؤسسات وعدم صرف موظفيها، ونحن كحكومة نعمل على تأمين مبالغ معينة للمياومين وذوي الاجور اليومية".