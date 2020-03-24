دياب تسلّم من سليم صفير شيك بقيمة 6 مليون دولار في اطار الحملة الوطنية لمكافحة كورونا

تسلّم رئيس ​مجلس الوزراء​ ​حسان دياب​ من رئيس ​جمعية المصارف​ ​سليم صفير​، شيكا بإسم الجمعية بقيمة 6 مليون ​دولار​ في اطار الحملة الوطنية لمكافحة كورونا.

وشدد صفير في كلمة له على أن "الوباء لا يهزم الا بالمَناعَة، ولا يمكن تجَاوز المحن الا بالمناعة الوطنية التي اكتسبها لبنان عبر الأزمنة"، مشيرا الى أن "مبادرتِنا اليوم هي واجب وطني. وليست الا البداية وسيكون هناك مبادرات أخرى في الأيام القليلة المقبلة".

ورأى أن "تجاوز المحن لا يكون إلّا من خلال التضامن والتَّنسيق والتَّشاور بين الحكومة والقطاعات الفاعلَة والمنتجَة في المجتمع. وفي هذه المناسبة أتوجَّه بالتّحية للأطباء والممرِّضين المتواجدين في الصفوف الأمامية في مواجهَة هذا الوباء"، مؤكدا "أننا سنكون الى جانب دولة المؤسَّسات، حتى تجاوز هذه الأزمة"، معاهدا الشَّعب اللّبناني بأن"القطاع المصرفي سيكون في طليعَة المؤسَّسات السّاعيَة لعودة الحياة الطبيعية في البلاد وتجاوز آثار المحنة".