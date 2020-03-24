نتانياهو: قد نصل إلى مليون مصاب في شهر وأكثر من 10 آلاف حالة وفاة بكورونا

حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ من أن تصل عدد ​حالات​ الإصابة ب​فيروس كورونا​ في البلاد إلى مليون مصاب في غضون شهر و10 آلاف حالة وفاة إذا لم تتخذ اجراءات صارمة لوقف الفيروس.

هذا وارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل، الإثنين، إلى 1238، إصابة بعد الكشف عن 167 إصابة، خلال ساعات الليل.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، عن وزارة الصحة، قولها إن حالة 24 من مجمل المصابين الذين يتلقون العلاج "حرجة".

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اضافة: "24 مصابا من مجمل المصابين حالتهم متوسطة، أما باقي المصابين فحالتهم طفيفة، موضحة أن 37 من المصابين قد تعافوا".

وكانت إسرائيل قد أعلنت عن حالة وفاة واحدة، الأسبوع الماضي.

وشددت السلطات خلال الأسبوعين الماضيين من القيود على حركة المواطنين، في محاولة للحد من انتشار الفيروس.