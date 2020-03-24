أعلنت بلدية بياقوت تسجيل اصابة واحدة مؤكدة بكورونا في البلدة نقلت الى مستشفى بيروت الحكومة، مؤكدة ان "عائلة المصاب في الحجر المنزلي الالزامي، ونقوم بفحوصات لكل جهاز الشرطة البلدية بعد اصابة شقيق شرطي يسكن خارج نطاق البلدية".
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت يوم أمس ان عدد الحالات المثبتة مخبريا في مستشفى بيروت الحكومي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة 256 حالة بزيادة 8 حالات عن يوم امس، كما وردت 11 حالة من مختبرات غير معتمدة من قبل الوزارة وهي تحتاج لاعادة التأكيد في مستشفى بيروت.
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