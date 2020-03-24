بلدية بياقوت: تسجيل اصابة واحدة مؤكدة بكورونا في البلدة

أعلنت بلدية ​بياقوت​ تسجيل اصابة واحدة مؤكدة ب​كورونا​ في البلدة نقلت الى مستشفى بيروت ​الحكومة​، مؤكدة ان "عائلة المصاب في الحجر المنزلي الالزامي، ونقوم بفحوصات لكل جهاز ​الشرطة البلدية​ بعد اصابة شقيق شرطي يسكن خارج نطاق البلدية".

وكانت ​وزارة الصحة​ قد أعلنت يوم أمس ان عدد الحالات المثبتة مخبريا في ​مستشفى بيروت الحكومي​ ومختبرات ​المستشفيات​ الجامعية المعتمدة 256 حالة بزيادة 8 حالات عن يوم امس، كما وردت 11 حالة من مختبرات غير معتمدة من قبل الوزارة وهي تحتاج لاعادة التأكيد في مستشفى بيروت.