الصحة السورية: نتائج التحاليل للحالات المشتبه بإصابتها بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية سلبية

أعلنت ​وزارة الصحة​ السورية أن جميع التحاليل المخبرية للحالات المشتبهة بإصابتها ب​فيروس كورونا​ المستجد التي أجريت في المخبر المرجعي خلال ​الساعات​ الـ 24 الماضية كانت سلبية أي لم تسجل أي إصابات جديدة، مركدة التزامها بالإعلان عن أي إصابة فور تأكيدها.

كما دعن الوزرارة في بيان الى الإلتزام بالتعليمات الحكومية وتجنب الأماكن المزدحمة ومخالطة المرضى واتباع السلوكيات الصحية وقواعد النظافة العامة والإجراءات الاحترازية تجنباً للإصابة بالفيروس.

وكانت وزارة الصحة أعلنت أول أمس تسجيل أول حالة اصابة بالفيروس لفتاة عشرينية قادمة من خارج البلاد.