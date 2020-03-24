صفير: القطاع المصرفي سيكون في طليعَة المؤسَّسات السّاعيَة لعودة الحياة الطبيعية

اعتبر رئيس جمعية مصارف ​لبنان​ ​سليم صفير​ أن "الوباء لا يُهزم إلا بالمناعة ولا يمكن تجاوز المحن الا بالمناعة الوطنية التي اكتسبها لبنان عبر الأزمنة"، لافتاً إلى أن "تجاوز المحن لا يكون إلّا من خلال التضامن والتَنسيق والتشاور بين ​الحكومة​ والقطاعات الفاعلَة والمنتجَة في المجتمع".

وفي كلمة له خلال المؤتمر الصحافي للإعلان عن الهبة العينية للمستشفيات الحكوميّة، أوضح صفير أن "مبادرتنا اليوم هي واجب وطني. وليست الا البداية وسيكون هناك مبادرات أخرى في الأيام القليلة المقبلة"، موجهاً التحية "للأطباء والممرِّضين المتواجدين في الصفوف الأمامية في مواجهَة هذا الوباء"، مؤكداً "أنَّنا سنكون الى جانب دولة المؤسَّسات، حتى تجاوز هذه ​الأزمة​".

وشدد صفير على أن "​القطاع المصرفي​ سيكون في طليعَة المؤسَّسات السّاعيَة لعودة ​الحياة​ الطبيعية في البلاد وتجاوز آثار المحنة".