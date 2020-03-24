كورونا يضرب المحيط العائلي للمرشد الإيراني

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نشرت وسائل إعلام إيرانية، خبر وفاة حماة ابن المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، علي خامنئي، عزت هاموشي،، في مستشفى بطهران، بسبب إصابتها بفيروس كورونا.

ونشرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "ارنا" خبر الوفاة، مشيرة فيه إلى أن عزت هاموشي، حماة ميثم خامنئي، قد توفيت في مستشفى بطهران، حيث كانت تتلقى العلاج فيه جراء تداعيات إصاباتها بالوباء، قبل إزالته.

وأوضحت الوكالة أن جثمان هاموشي دفن الإثنين. وإيران تعتبر من أكثر البلدان في العالم تضرراً بالفيروس.

من جانبه، قرر الرئيس الإيراني حسن روحاني أن يزاول ثلث الموظفين أعمالهم وتعطيل الثلثين الآخرين، بحسب ما نقلت عنه وسائل الإعلام الإيرانية.

كما قرر تمديد الإفراج الموقت عن السجناء إلى 18 أبريل تقريباً، في إطار مواجهة فيروس كورونا.

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وفي اعتراف مفاجئ قال نائب وزير الصحة الإيراني، قاسم جان بابائي، يوم الاثنين، إن 26 ألف مصاب بفيروس كورونا يخضعون حاليا للعلاج في المستشفيات الإيرانية، وإن 26 ألفا آخرين من المصابين أغلبهم تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفيات، وما تبقى منهم توفوا بسبب المرض.

وهذا أكثر من ضعف الرقم الرسمي المعلن، حيث قالت وزارة الصحة الإيرانية، الاثنين، إن عدد الوفيات بفيروس كورونا ارتفع إلى 1812 شخصا، والإصابات بلغت 23049 حالة.

وظهر فيروس كورونا في إيران في 19 فبراير الفائت، بمدينة قم، ومنها انتشر إلى سائر أنحاء البلاد.

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