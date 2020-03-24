الصين ترفع قيود التنقل عن هوباي

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي واتساب







بكين: سترفع مقاطعة هوباي في وسط الصين حيث ظهر فيروس كورونا المستجد للمرة الأولى في نهاية العام الماضي، القيود على التنقل بعد شهرين على فرض إجراءات عزل عليها، وفق ما أعلن مسؤولون محليون الثلاثاء.

وسيسمح للمواطنين الأصحاء بمغادرة المقاطعة اعتبارا من منتصف ليل الثلاثاء، فيما ترفع مدينة ووهان التي تفشى منها الفيروس، القيود على التنقل اعتبارا من الثامن من أبريل.



مواضيع قد تهمك :