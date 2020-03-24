عالم اجتماع ألماني: ليس هناك ما يضاهي أزمة كورونا تاريخيا بالنسبة للمجتمع الحديث

محمد اسماعيل - القاهرة - ينا (ألمانيا)- (د ب أ):

صرح عالم اجتماع ألماني بأن ليس هناك ما يضاهي توقف أجزاء واسعة من الحياة الاجتماعية بسبب وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد19) تاريخيا.

وقال هارتموت روزا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "مثل هذا التباطؤ السريع متفرد من نوعه تماما"، لافتا إلى أن الفيروس يكشف في الوقت ذاته حدودا للمجتمع الحديث.

وتابع العالم الألماني قائلا: "إننا نسعى للحفاظ على السيطرة. وندرك حاليا أننا نصطدم خلال ذلك بالحدود"، لافتا إلى أن الناس يستطيعون اليوم التعامل مع حالة عدم اليقين ، لكن على نحو سيء للغاية.

ولكنه أكد أن ذلك "التباطؤ المتفاقم للحياة" يقدم إمكانات "للتواصل مع الذات ومع الآخرين ومع العالم بشكل مختلف مرة أخرى"، وأوضح أن هناك أمثلة حالية لذلك تتمثل في تقديم مساعدات بين الجيران وعزف الموسيقى في شرفات المنازل على الرغم من الحجر الصحي والعزلة.