الجمارك: عرض كل الرسائل الواردة من الدول المتأثرة بكورونا على الحجر الصحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

قال السيد كمال نجم رئيس مصلحة الضرائب، إنه تم التشديد على ضرورة عرض جميع الرسائل الواردة من الدول المتأثرة بفيروس كورونا المستجد، على إدارة الحجر الصحي بالموانئ، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الثلاثاء.

وأضاف نجم أنه تم التنبيه أيضا على عدم التعامل مع أي حاويات إلا بعد التطهير وتقديم إفادة بذلك، أو تأشيرة على الشهادة الجمركية للتطهير من قِبل الحجر الصحي، وذلك حفاظًا على الصحة العامة، وعدم انتقال أي فيروسات أو أمراض داخل البلاد.

جاء ذلك خلال تقرير استعرضه محمد معيط وزير المالية، حول الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تشهدها المنافذ الجمركية، في إطار خطة الدولة الشاملة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، على ضوء الوضع الوبائي الدولي المتغير للفيروس، وفقًا لتقارير منظمة الصحة العالمية.

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وذكر رئيس مصلحة الجمارك، أن هناك تنسيقًا كاملًا بين مصلحة الجمارك ومختلف الجهات المعنية بالدولة، لضمان التعامل الوقائي والاحترازي الأمثل وفق المعايير الدولية.

وأوضح أنه تم إلزام المنافذ الجمركية بتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والاحتياطات الوقائية المعتمدة بمنظمة الصحة العالمية؛ بما يضمن حماية البلاد من فيروس كورونا المستجد.

وأشار نجم إلى أنه تم تشكيل لجنة لمتابعة تداعيات فيروس كورونا المستجد، ونشر المواد الدعائية التوعوية، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، مؤكدا أنه تم توفير المستلزمات الطبية والمطهرات بالمنافذ الجمركية؛ بما يضمن الوقاية من الفيروس والحد من انتشاره.

كما تم التنبيه على موظفي الجمارك بالاحتياطات الواجب مراعاتها عند التعامل مع البضائع، وفقا لرئيس المصلحة.