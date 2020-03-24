حبس ربة منزل استعانت بزوجها لدفن رضيعهما في شقة بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية– فاطمة الديب:

قررت نيابة العاشر من رمضان العامة، بإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الثلاثاء، حبس ربة منزل وزوجها 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بدفن جثة رضيعهما أسفل أرضية وحدة سكنية كانت استأجرتها بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان.

كان اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من أحد الأهالي بالعثور على جثة رضيع أسفل أرضية وحدة سكنية يملكها بدائرة القسم.

انتقلت قوة مكبرة من رجال مباحث القسم، برئاسة الرائد محمد عبدالغفار، رئيس مباحث ثانٍ العاشر من رمضان، إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة رضيع مدفون أسفل أرضية الشقة، وأن والدته، وتُدعى "أمينة.س.م" 38 سنة، ربة منزل، كانت مستأجرة الشقة، وحينما توفي طفلها دفنته دون الإبلاغ عن وفاته، بمعاونة زوجها.

جرى ضبط المتهمة وزوجها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، فيما جرى نقل الجثة إلى مشرحة إحدى المستشفيات، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهما على ذمة التحقيقات.