حماس تطالب برفع الحصار الإسرائيلي لتمكين غزة من مواجهة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - غزة- (د ب أ):

طالبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الثلاثاء برفع الحصار الإسرائيلي عن غزة لتمكين القطاع من مواجهة خطر تفشي فيروس كورونا المستجد.

وصرح الناطق باسم الحركة فوزي برهوم في بيان صحفي تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه بأن "استمرار حصار الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة شكل من أشكال العدوان، وجريمة ضد الإنسانية، ولا سيما في ظل وباء فيروس كورونا".

وأضاف برهوم "يتحمل الاحتلال الإسرائيلي ما يترتب على هذا الحصار من نتائج وتداعيات هذا الخطر على حياة غزة وسكانها".

Advertisements

وأكد أن "المطلوب إنهاء هذا الحصار فورًا، وتوفير وإدخال جميع احتياجات سكان غزة ومستلزمات مواجهة الفيروس".

كما دعا السلطة الفلسطينية وحكومتها برئاسة محمد اشتية إلى "التعامل بشكل وطني ومسؤول بإنهاء كل العقوبات المفروضة على القطاع وخاصة المتعلقة برواتب ومخصصات الموظفين والشهداء والجرحى والأسرى، وتوفير عوامل ومقومات صمود غزة وأهلها في مواجهة التحديات كافة".

وسجل قطاع غزة الذي يقطنه زهاء مليوني نسمة يوم السبت الماضي إصابتين بفيروس كورونا لمواطنين كانا عائدين من باكستان وتم الحجر الصحي عليهما.