إيني الإيطالية تراجع جميع مشاريعها بالشرق الأوسط

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- وكالات:
قال فؤاد الكريكشي، نائب الرئيس التنفيذي لإيني في الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء إن الشركة الإيطالية تراجع مشروعاتها للطاقة في المنطقة بما في ذلك تلك التي تتم بالاشتراك مع شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك).
وقال خلال مؤتمر صحفي عبر الهاتف، بحسب وكالة رويترز "نراجع جميع المشروعات التي لدينا في الشرق الأوسط... وسنجري مراجعة مشتركة للمشروعات مع شركائنا في أدنوك".
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