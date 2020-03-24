ارتفاع الإصابات بـ كورونا في كردستان العراق إلى 91 حالة

محمد اسماعيل - القاهرة - اربيل- (د ب أ):
أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان العراق اليوم الثلاثاء تسجيل إصابة ستة أشخاص بفيروس كورونا المستجد في اربيل.
وقالت الوزارة، في بيان صحفي أوردته وكالة (باسنيوز) العراقية الكردية إنه تم "تسجيل ست إصابات جديدة بفيروس كورونا في أربيل، لطفل عمره عام وآخر عمره تسع سنوات وثلاث نساء ورجل".
وأضافت الوزارة أنه "بذلك ارتفع مجموع الاصابات في عموم كردستان الى ٩١ حالة".
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