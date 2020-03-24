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ارتفاع الإصابات بـ كورونا في كردستان العراق إلى 91 حالة

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محمد اسماعيل - القاهرة - اربيل- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان العراق اليوم الثلاثاء تسجيل إصابة ستة أشخاص بفيروس كورونا المستجد في اربيل.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي أوردته وكالة (باسنيوز) العراقية الكردية إنه تم "تسجيل ست إصابات جديدة بفيروس كورونا في أربيل، لطفل عمره عام وآخر عمره تسع سنوات وثلاث نساء ورجل".

وأضافت الوزارة أنه "بذلك ارتفع مجموع الاصابات في عموم كردستان الى ٩١ حالة".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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