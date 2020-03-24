ألمانيا.. 4764 إصابة جديدة بكورونا والوفيات 114 شخصًا خلال 24 ساعة

قال معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الثلاثاء، إن حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة بلغت 4764 حالة، كما بلغ عدد الوفيات 28 حالة وفاة.
وأضاف المعهد أن 114 شخصًا توفوا، بزيادة 28 شخصًا عن العدد الذي نشر يوم الإثنين وهو 86 شخصًا، وأن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا وصل إلى27436 حالة.
وتحل ألمانيا حاليًا في المرتبة الثالثة، بعد إيطاليا وإسبانيا، في قائمة أكثر دول أوروبا تضررا بالفيروس من حيث عدد الإصابات المسجلة، وكانت سلطات أكبر ولاية ألمانية، بافاريا، قد فرضت مؤخرا عزلا شاملا عليها في محاولة لردع تفشي الوباء.
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