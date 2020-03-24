1.2 مليون موظف حكومي إيراني لا يذهبون إلى العمل

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن 1.2 مليون من بين 2.5 مليون موظف حكومي لا يذهبون إلى العمل في إطار إجراءات لاحتواء تفشي كورونا في البلاد.
كانت السلطات الإيرانية أعلنت، الإثنين عن 127 وفاة جديدة بفيروس كورونا، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول إيراني قوله إن الحصيلة الإجمالية للوفيات بلغت حتى
وأضاف أن عدد المصابين بكورونا في إيران وصل إلى 23049 حالة إصابة.
وتعد إيران بؤرة لتفشي فيروس كورونا في منطقة الشرق الأوسط وغربي آسيا.
ورغم الارتفاع المتواصل في عدد الوفيات والمصابين، إلا أن طهران رفضت عرض الولايات المتحدة للمساعدة.
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