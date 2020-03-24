الكويت: إمكان تجديد إقامة الوافدين أثناء وجودهم خارج البلاد

أكدت وزارة الداخلية الكويتية إمكان تجديد إقامة الوافدين من كل الجنسيات في حال وجودهم خارج الكويت.

قال اللواء طلال معرفي، الوكيل المساعد لشؤون الإقامة في وزارة الداخلية الكويتية، إنه تم اتخاذ قرار بناءً على توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، أنس الصالح، تضمن جواز إتمام تجديد الإقامة للعاملين لديهم في القطاع الأهلي (مادة 18) في حال وجودهم خارج الكويت، على أن

يكون جواز السفر صالحًا، ووفقًا للضوابط والشروط المعمول بها في هذا الشأن، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء انطلق من الحرص على لمّ شمل الأسرة الوافدة وتوفير الاستقرار، وكذلك تجديد الإقامة للملتحقين بعائل الموجودين خارج الكويت، على أن يكون جواز السفر صالحًا.

وأعلن اللواء طلال معرفي عن انطلاق

خدمتين جديدتين هما: تقديم طلبات «تسجيل أول مرة» للشركات والمؤسسات للحصول على «اسم مستخدم» لخدمة تجديد الإقامة للوافدين العاملين بالقطاع الأهلي عن طريق موقع وزارة الداخلية الإلكتروني (www.moi.gov.kw) بدلًا من مراجعة الإدارة العامة لشؤون الإقامة، وذلك اعتبارًا من أمس الإثنين 2020/3/23.

والخدمة الثانية يمكن من خلالها قيام أصحاب العمل بتجديد إقامة العاملين لديهم بالقطاع الأهلي وفق المادة 18 والعمالة المنزلية ومن في حكمهم وفق المادة 20 وهم خارج البلاد، شريطة ألا يكون لديهم قيد أمني يمنع تجديد الإقامة وفق الضوابط والشروط المعمول بها.