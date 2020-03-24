شفاء 9 حالات جديدة من مصابي كورونا في الكويت

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ د. باسل الصباح، عن شفاء 9 حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا ليصبح إجمالي من تماثل للشفاء في الكويت منذ بدء الأزمة 39 شخصًا.

وكان وزير الصحة أكد أنه من المتوقع أن تزيد الأزمة في الشهرين المقبلين وأن هناك حالة ترقب لوجود أي أمصال لحماية المواطنين، مشيرًا إلى أن

هناك الكثير من الأدوية التي تساعد في الشفاء وهي متوفرة بالكويت مثل أدوية الملاريا والإيدز.

وكان وزير الصحة الكويتي قدم شرحًا أمام مجلس الوزراء الذي عقد جلسة استثنائية برئاسة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد حول التدابير التي تم اتخاذها منذ بدء انتشار هذا الوباء،

موضحًا البيانات المتعلقة بالحالات التي تم فحصها وعدد الإصابات وحالات الشفاء والحجر والمستجدات المتصلة بآخر ما تم التوصل إليه في شأن تجارب الأدوية العلاجية والوقائية من هذا الوباء، إضافة إلى الترتيبات التي يتم إعدادها بالتنسيق مع وزارة الخارجية والجهات الأخرى المعنية لوضع البرنامج المناسب لإعادة المواطنين إلى البلاد وفق ما تتيحه الإمكانات الطبية لاستقبالهم بما يضمن الحفاظ على صحتهم وسلامتهم ويتفق مع الإجراءات الصحية المعتمدة في هذا الشأن.