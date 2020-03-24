ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في باكستان إلى 887

ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في باكستان إلى 887 حالة، بعد أن أعلن إقليم البنجاب عن تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة صباح اليوم الثلاثاء.

ونقلت شبكة "جيو" الاخبارية، اليوم الثلاثاء، عن رئيس وزراء البنجاب، عثمان بوزدار، أن هناك 176 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في مناطق ديرا غازي خان، و51 حالة في لاهور، و5 في جوجرات، و6 في جوجرانوالا، و3 في جيلوم، و2 في روالبندي ومولتان، وحالة واحدة في كل من مناطق فيصل آباد وماندي بهاء الدين ورحيم يار خان وسرجودة.

وحث رئيس الوزراء المواطنين على البقاء في منازلهم والمساعدة في احتواء أزمة الفيروس، وذك بينما يبدأ الاقليم فترة حظر تستمر لمدة 14 يوماً.

يذكر أن السند مازال أكثر الاقاليم المتضررة من الفيروس في باكستان حتى الآن، حيث يبلغ إجمالي عدد حالات الاصابة بالفيروس هناك 394 حالة. وفي كراتشي وحدها، بلغ عدد حالات الإصابة 130 حالة، ويقال إن أغلبها حالات "تم انتقال الفيروس إليها محلياً".

ويشار إلى أن باكستان لديها خامس أكبر تعداد سكاني في العالم، حيث يبلغ أكثر من 220 مليون شخص.