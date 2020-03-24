ارتفاع الإصابات بكورونا في سلطنة عمان إلى 84

أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان اليوم الثلاثاء عن تسجيل 18 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) لمواطنين ليرتفع اجمالي الاصابات في البلاد إلى 84 حالة .
وقالت الوزارة ، في بيان صحفي عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن 11 حالة منها مرتبطة بالمخالطة لمرضى سابقين، وخمس حالات مرتبطة بالسفر إلى الخارج، وتخضع حالتان للتقصي الوبائي.
وأشارت إلى شفاء 17 حالة، مشدددة على ضرورة التقيد بإجراءات العزل الصحي .
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