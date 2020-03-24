ارتفاع إصابات كورونا في تايوان إلى 215

أعلنت حكومة تايوان، اليوم الثلاثاء، 20 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات على الجزيرة إلى 215.

وأضافت الحكومة في بيان، أن كل الحالات الجديدة وافدة من الخارج حيث سافر المرضى إلى بلدان من بينها بريطانيا وأيرلندا وتركيا وإندونيسيا.