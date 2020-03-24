سوريا تتصدى لطائرة مسيرة في محيط حميميم

ذكرت وسائل الإعلام الرسمية السورية، مساء الإثنين، أن الدفاعات الجوية تصدت لطائرة مسيرة في محيط قاعدة حميميم الجوية بجبلة بريف اللاذقية. وأعلنت وكالة الأنباء السورية "سانا" الحكومية: "المضادات الأرضية تتصدى لطائرات مسيرة في محيط قاعدة حميميم في ريف اللاذقية".

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