ألمانيا تسجل 4764 إصابة و28 وفاة بكورونا في يوم واحد

قال معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الثلاثاء، إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع 4764 حالة خلال يوم ليصل إلى 27436 حالة.

وأضاف المعهد، أن 114 شخصاً توفوا بزيادة 28 شخصاً عن العدد الذي نشر يوم الاثنين وهو 86 شخصاً.