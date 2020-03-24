الصين تلغي قيود السفر من وإلى إقليم هوبي

قالت لجنة الصحة بإقليم هوبي الصيني اليوم الثلاثاء، إنها سترفع كل القيود المفروضة على السفر من وإلى الإقليم غداً الموافق 25 مارس، باستثناء مدينة ووهان عاصمة الإقليم وبؤرة تفشي فيروس كورونا في الصين.

وأضافت اللجنة إنه سيتم رفع القيود المفروضة على مغادرة ووهان في الثامن من أبريل . وأغلقت السلطات ووهان منذ 23 يناير .