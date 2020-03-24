الدفاعات الجوية السورية تتصدى لطائرة مسيرة في محيط حميميم

ذكرت وسائل الإعلام الرسمية السورية، مساء الاثنين، أن الدفاعات الجوية تصدت لطائرة مسيرة في محيط قاعدة حميميم الجوية بجبلة بريف اللاذقية.
وأعلنت وكالة الأنباء السورية “سانا” الحكومية: “المضادات الأرضية تتصدى لطائرات مسيرة في محيط قاعدة حميميم في ريف اللاذقية”.
وفي 20 يناير الماضي، أسقطت القوات الروسية في سوريا، طائرات مسيّرة، أطلقها مسلحون باتجاه قاعدة حميميم الجوية، من دون وقوع أي خسائر.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان حينها: “أسقطت أنظمة الدفاع الجوية في القاعدة الجوية الروسية، أهدافا جوية على بعد مسافة أمنة من القاعدة”.
وأعلنت روسيا أكثر من مرة عن إحباط محاولات للهجوم على مركز التنسيق الروسي في قاعدة حميميم الجوية بواسطة طائرات مسيرة.
وتتخذ القوات الروسية من “حميميم” قاعدة عسكرية رئيسية لها في سوريا، ومقرا لانطلاق عملياتها على الأراضي السورية وفي أجوائها.
وقد وقعت روسيا اتفاقا مع سوريا، في أغسطس 2015، يمنح الحق للقوات العسكرية الروسية باستخدام قاعدة حميميم في كل وقت دون مقابل، ولأجل غير مسمى.
وكانت موسكو أعلنت بعد مرور سنة على الوجود الروسي في سوريا عزمها توسيع قاعدة حميميم، بغرض تحويلها إلى قاعدة جوية عسكرية مجهزة بشكل متكامل.
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