كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكويت تعلن شفاء 9 مواطنين من فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا"، في خبر عاجل لها، اليوم الثلاثاء، بشفاء 9 مواطنين من فيروس كورونا المسبب لمرض (كوفيد-19).

أعلن وزير الصحة الكويتي باسل الصباح، أن عدد الحالات التي تعافت في الكويت من فيروس كورونا وصل إلى 39.

وكانت السلطات الكويتية، فرضت مجموعة كبيرة من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا"، كان آخرها فرض حظر تجوال جزئي في جميع أنحاء البلاد، من الساعة الخامسة عصرا وحتى الرابعة فجرا.

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وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 مارس الجاري، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.

وتجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي عالميا، 374 ألف إصابة، وأكثر من 16 ألف حالة وفاة، فيما تخطى عدد المتعافين 101 ألفا.

بالتزامن مع تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا القاتل في العالم، أطلقت منظمة الصحة العالمية، تحذيرات جديدة للمواطنين، في إطار مكافحة الفيروسات، والبعد عن التجمعات والبقاء بالمنزل، مع توضيح الفرق بين الحجر الصحي والعزل.

وحثت منظمة الصحة العالمية، المواطنين على الالتزام بالتعليمات لمكافحة فيروس كورونا القاتل، حيث ناشدتهم بالبعد عن التجمعات والبقاء بالمنازل، وعدم الخروج إلا لضرورة ملحة منعا للإصابة بعدوي كورونا التي تؤثر مباشرة على الصحة العامة، خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأطفال والحوامل.