كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب يتحدث عن إصابة زوجته ميلانيا بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خضعت ميلانيا ترامب زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاختبار الكشف عن فيروس كورونا.

وكشف ترامب، في مؤتمر صحفي، أن نتائج الفحص أثبتت عدم إصابة زوجته ميلانيا بفيروس كورونا، قائلا: "نعم إنها على ما يرام. والنتيجة سلبية".

وخضع ترامب ونائبه مايك بنس، لاختبار الكشف عن الفيروس وكانت النتيجة سلبية أيضا.

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وقد أعلنت رابطة مراسلي البيت الأبيض، يوم الاثنين الماضي، أن من المشتبه إصابة أحد أعضائها بفيروس كورونا مما يثير تساؤلات بشأن الإفادات الصحفية اليومية التي تجمع عشرات الصحفيين ومسؤولي إدارة الرئيس دونالد ترامب في غرفة واحدة.

وقالت رابطة مراسلي البيت الأبيض، إنها على اتصال بطبيب البيت الأبيض والمؤسسة الصحفية التي ينتمي إليها المراسل، ولم تكشف عن اسم المراسل.

وفي بيان للرابطة ذكرت فيه: "تم إبلاغنا بأن أحد زملائنا يشتبه في إصابته بفيروس كورونا، وهذا الشخص زار البيت الأبيض في 9 و11 و16 و18 مارس".

وأضافت: "ندعو كل الصحفيين الذين كانوا في البيت الأبيض في تلك الفترة إلى مراجعة التعليمات الخاصة بحماية الصحة والتشاور مع أطبائهم واتخاذ الإجراءات المناسبة".