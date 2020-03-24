كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين تعلن موعد رفع القيود عن مدينة ووهان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت السلطات الصينية، صباح اليوم الثلاثاء، عن موعد رفع القيود على وسائل النقل في مدينة ووهان.

وقالت سلطات مدينة ووهان، في بيان لها: "سيتم رفع إجراءات تحكم وإدارة مغادرة ووهان اعتبارا من منتصف ليل 8 أبريل، وسيتم استعادة عمل وسائل النقل الخارجية تدريجيًا"، وأضاف البيان، كما ستلغى القيود على السفر في إقليم هوبي ابتداءا من 25 مارس".

وقد عزلت السلطات الصينية، مدينة ووهان عن العالم الخارجي بسبب تفشي الفيروس التاجي في 23 يناير، وتم تعليق المواصلات في المدينة، بما في ذلك المترو والحافلات ومنعت الباصات ووسائل النقل المائي من دخول المدينة، بالإضافة إلى وقف عمل المطار ومحطات السكك الحديدية، ومنع على السكان من مغادرتها أو دخولها دون إذن خاص، كما أن الحركة حول المدينة محدودة للغاية.

Advertisements

وأشارت مصادر، إلى أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، والذي صنفته منظمة الصحة العالمية بوقت سابق من مارس الجاري، "جائحة"، تجاوز 354 ألف شخص، وتخطى عدد الوفيات 15 ألف شخص، فيما شفي أكثر من 103 آلاف شخص حول العالم.

بالتزامن مع تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا القاتل في العالم، أطلقت منظمة الصحة العالمية، تحذيرات جديدة للمواطنين، في إطار مكافحة الفيروسات، والبعد عن التجمعات والبقاء بالمنزل، مع توضيح الفرق بين الحجر الصحي والعزل.

وحثت منظمة الصحة العالمية، المواطنين على الالتزام بالتعليمات لمكافحة فيروس كورونا القاتل، حيث ناشدتهم بالبعد عن التجمعات والبقاء بالمنازل، وعدم الخروج إلا لضرورة ملحة منعا للإصابة بعدوي كورونا التي تؤثر مباشرة على الصحة العامة، خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأطفال والحوامل.

فيروسات كورونا هي زمرة واسعة من الفيروسات تشمل فيروسات يمكن أن تتسبب في مجموعة من الاعتلالات في البشر، تتراوح ما بين نزلة البرد العادية وبين المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة. كما أن الفيروسات من هذه الزمرة تتسبب في عدد من الأمراض الحيوانية.