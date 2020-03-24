منظمة الصحة العالمية: استخدام أدوية لم تخضع للتجربة لعلاج مرض كوفيد-19 قد يعطي أملا زائفا

كشف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، مساء اليوم الاثنين، أن استخدام أدوية لم تخضع للتجربة لعلاج مرض كوفيد-19 قد يعطي أملا زائفا، مشددا على إعطاء الأولوية للطواقم الطبية لمواجهة كورونا، وإلا سيموت الكثير من الأشخاص.

وأضاف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أنه يجب الانتقال من مرحلة الدفاع ضد كورونا إلى مرحلة الهجوم، مشيرا إلى أنه تم تسجيل أكثر من 100 ألف إصابة بكورونا خلال 4 أيام الماضية.

وأفاد المسؤول ذاته بأن التباعد الاجتماعي، والبقاء في المنزل إجراءات دفاعية ضد جائحة كورونا”.

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وأفاد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية بأن وتيرة انتشار جائحة كورونا تتسارع، وفق تعبيره.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية، قالت أمس الأحد، إن تطوير لقاح لفيروس كورونا المستجد سيستغرق سنة على الأقل، لافتة الانتباه إلى أن الخطر يكمن في عودة المرض إلى الانتشار أكثر بعد رفع العزل الصحي.

وتأتي تصريحات المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في الوقت الذي لا تزال فيه شركات، ودول تتسابق من أجل إنتاج لقاح لفيروس “كوفيد-19″، من بينها ألمانيا، وفرنسا، والولايات المتحدة، والصين.