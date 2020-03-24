الفقيه بن صالح .. 4 أشهر سجنا لممرضتين أخذتا 600 درهم من مواطنة في حالة مخاض

قضت المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح، أمس الاثنين، بالسجن النافذ في حق ممرضتين توبعتا بتهمة الرشوة والمشاركة فيها.
وقررت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح بالحبس النافذ لمدة أربعة أشهر، مع غرامة قدرها 5000 درهم في حق ممرضتين تعملان بقسم الولادة بالمستشفى الإقليمي للفقيه بن صالح .
وأطاح الرقم الأخضر، الخميس قبل الماضي، بالممرضين متلبستين بتلقي رشوة بقيمة 600 درهم من سيدة وضعت مولودها بالمستشفى المذكور.
وأضاف المصدر ذاته، أن المشتبه فيهما تعملان بقسم الولادة بالمستشفى الإقليمي بالفقيه بن صالح، وجهت للأولى تهمة الارتشاء، بينما توبعت زميلتها من أجل تهمة المشاركة في الارتشاء.
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