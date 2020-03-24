اعتقال سائق اقتحم بسيارته مركز فحوصات الكورونا في حيفا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت الشرطة سائقا إثر اقتحامه بسيارته الخصوصية مركز فحوصات الكورونا الذي أقيم حديثا في مدينة حيفا، الليلة الماضية.
ووفقا للشرطة، اقتحم السائق بسيارته مدخل مركز فحوصات الكورونا، وحطم أجهزة الحاسوب والكاميرات ومعدات أخرى كانت في المكان.
وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث، وذكرت أنها تحقق في الاشتباه حول إذا ما كان السائق يعاني من اضطرابات نفسية.
إلى ذلك، سيعمل مركز فحوصات الكورونا في حيفا، والذي أقيم من قبل "نجمة داود الحمراء" وبدعم من البلدية، كالمعتاد رغم الضرر الذي لحق في المكان.
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